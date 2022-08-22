В онлайн-саммите Крымской платформы в этом году примут участие около 60 стран - Кулеба

Цитата

“По состоянию на сегодняшний день участие во втором саммите Международной Крымской платформы подтвердили уже около 60 стран и международных организаций. Среди них около 40 на уровне президентов и премьер-министров”, – отметил министр.

Детали

По словам Кулебы, Украина уже получила подтверждение от новых стран и международных организаций. Выше будет и уровень участников.

Министр также назвал три четких задачи Президента Владимира Зеленского по усилению Крымской платформы. Среди них, в частности:

Увеличить количество участников;

Расширить географию участия в Крымской платформе;

Повысить уровень участников саммита.

“Уже сейчас могу отметить, что МИД вместе с Офисом Президента Украины, нашими посольствами и миссиями за границей успешно выполняют все три. Нынешний саммит положительно удивит как количеством участников, так и глобальной географией и уровнем представленности”, – отметил министр.

Он добавил, что в прошлом учредительный саммит стал крупнейшим дипломатическим событием в украинской истории, но география участников обнаружила и слабые места.

Тогда Украине удалось консолидировать все евроатлантическое пространство и страны Группы семи, но другие регионы, включая Азию, Африку, Латинскую Америку, были представлены сравнительно слабо.

“В этом году Крымская платформа станет действительно глобальной. Ее география расширится, в частности за счет стран Африканского континента и другой стороны Атлантики”, – добавил Кулеба.

Чтобы сделать Крымскую платформу действительно глобальной, Украина активно убеждала государства всех континентов, что этот формат не только о Крыме, а в целом о справедливости, международном праве, уважении к границам и соблюдении принципа территориальной целостности.

“Саммит Крымской платформы особенно актуален сейчас, на фоне полномасштабной войны. Российская агрессия демонстрирует, как остро стоит вопрос завершения оккупации Крыма. Ведь россия использует захваченный полуостров как военную базу для своей агрессии и дестабилизации всего мира. Возвращение Крыма под контроль Украины гарантирует безопасность всего Черноморского региона, Европы и мира. Тот факт, что количество участников Саммита Крымской платформы возросло более чем на треть, а география участия стала по-настоящему глобальной, свидетельствует, что весь мир на стороне Украины в вопросе возвращения Крыма”, – констатировал Кулеба.

Напомним

23 августа 2021 года в Киеве прошел первый саммит Крымской платформы. Участие в нем приняли 46 представителей иностранных государств и международных организаций.

По итогам участники приняли совместную декларацию, в которой россия впервые на международном уровне была признана государством-оккупантом.

В этом году свое участие в онлайн-саммите подтвердил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и лидеры Германии, Канады и Японии.