Кримська платформа: до онлайн-саміту приєднається Генсек НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь в онлайн-саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Альянсу.
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"23 серпня 2022 року Генеральний секретар НАТО пан Єнс Столтенберг візьме участь у другому саміті Кримської платформи (онлайн)", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
23 серпня 2021 року у Києві відбувся перший саміт Кримської платформи. Участь у ньому взяло 46 представників іноземних держав та міжнародних організацій.
За підсумками учасники ухвалили спільну декларацію, в якій росію вперше на міжнародному рівні було визнано державою-окупантом.