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Крымская платформа: к онлайн-саммиту присоединится Генсек НАТО

Киев • УНН

 • 162957 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в онлайн-саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Крымская платформа: к онлайн-саммиту присоединится Генсек НАТО

Цитата

"23 августа 2022 года Генеральный секретарь НАТО господин Йенс Столтенберг примет участие во втором саммите Крымской платформы (онлайн)", – говорится в сообщении.

Напомним

23 августа 2021 года в Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы. Участие в нем приняло 46 представителей иностранных государств и международных организаций.

По итогам участники приняли совместную декларацию, в которой россия впервые на международном уровне была признана государством-оккупантом.

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