Крымская платформа: к онлайн-саммиту присоединится Генсек НАТО

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"23 августа 2022 года Генеральный секретарь НАТО господин Йенс Столтенберг примет участие во втором саммите Крымской платформы (онлайн)", – говорится в сообщении.

Напомним

23 августа 2021 года в Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы. Участие в нем приняло 46 представителей иностранных государств и международных организаций.

По итогам участники приняли совместную декларацию, в которой россия впервые на международном уровне была признана государством-оккупантом.