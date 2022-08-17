Кримська платформа: троє лідерів G7 підтвердили участь в онлайн-саміті
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Лідери Німеччини, Канади та Японії підтвердили участь в онлайн-саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Кримської платформи.
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"Свою участь в онлайн-саміті 23 серпня вже підтвердили троє лідерів G7: канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда", – ідеться у повідомленні.
Три лідери G7 підтвердили свою участь в онлайн-саміті, який відбудеться 23 серпня: канцлер Німеччини @OlafScholz, прем'єр-міністр Канади @JustinTrudeau та прем'єр-міністр Японії @kishida230. pic.twitter.com/K82b6N6sxF— Crimea Platform (@crimeaplatform) August 17, 2022
Додамо
Президент України Володимир Зеленський очікує на розширення рівня та кількості учасників Кримської платформи.
Нагадаємо
23 серпня 2021 року у Києві відбувся перший саміт Кримської платформи. Участь у ньому взяло 46 представників іноземних держав та міжнародних організацій.
За підсумками учасники ухвалили спільну декларацію, в якій росію вперше на міжнародному рівні було визнано державою-окупантом.