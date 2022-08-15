Президент очікує на розширення кількості учасників Кримської платформи

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"Провів нараду щодо підготовки Кримської платформи. Очікую розширення географії, рівня та кількості учасників. Сьогодні ж (15 серпня, - ред.) створено Консультативну раду з питань деокупації Криму – щоб координувати всі заходи та проекти на цьому напрямку й забезпечувати діяльність Кримської платформи", - сказав він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.