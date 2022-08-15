Президент ожидает расширения количества участников Крымской платформы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает расширения уровня и количества участников Крымской платформы. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.
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"Провел совещание по подготовке Крымской платформы. Ожидаю расширения географии, уровня и количества участников. Сегодня же (15 августа, - ред.) создан Консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма – чтобы координировать все мероприятия и проекты на этом направлении и обеспечивать деятельность Крымской платформы", – сказал он.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.