Президент ожидает расширения количества участников Крымской платформы

Цитата

"Провел совещание по подготовке Крымской платформы. Ожидаю расширения географии, уровня и количества участников. Сегодня же (15 августа, - ред.) создан Консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма – чтобы координировать все мероприятия и проекты на этом направлении и обеспечивать деятельность Крымской платформы", – сказал он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.