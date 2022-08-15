Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції окупованого Криму

Так, відповідний указ №579/2022 Глава держави підписав 15 серпня 2022 року.

Деталі

Повідомляється, що Консультативна рада з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

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Зазначається, що основними завданнями Консультативної ради є:



підготовка з урахуванням положень Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2021 року № 117/2021, та внесення в установленому порядку пропозицій щодо пріоритетів діяльності, у тому числі в рамках Кримської платформи, з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав та інтересів громадян України, подолання наслідків і відшкодування шкоди, завданої державі Україна, її громадянам та юридичним особам у зв'язку зі збройною агресією та тимчасовою окупацією Російською Федерацією частини території України;



участь у виробленні позиції України з ключових напрямів діяльності Кримської платформи;



підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що стосуються деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.



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Окрім того, Консультативна рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку, зокрема:



запрошувати на свої засідання керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, представницьких органів корінних народів України, представників Міжнародної експертної мережі Кримської платформи, вітчизняних та іноземних учених, експертів;



залучати до розгляду питань, що належать до компетенції Консультативної ради, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, представників представницьких органів корінних народів України, представників Міжнародної експертної мережі Кримської платформи (за їх згодою);



організовувати та проводити конференції, круглі столи, наради з питань, що належать до компетенції Консультативної ради.



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Головою Консультативної ради є Президент України.

Секретарем Консультативної ради є Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим. Персональний склад Консультативної ради затверджує Президент України.