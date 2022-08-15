Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма

Так, соответствующий указ №579/2022 Глава государства подписал 15 августа 2022 года.

Детали

Сообщается, что Консультативный совет по деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя является консультативно-совещательным органом при Президенте Украины.

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Отмечается, что основными задачами Консультативного совета являются:



подготовка с учетом положений Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, утвержденной Указом Президента Украины от 24 марта 2021 г. № 117/2021, и внесение в установленном порядке предложений по приоритетам деятельности, в том числе в рамках Крымской платформы, по вопросам деоккупации, реинтеграции и восстановления территориальной целостности Украины, защиты прав и интересов граждан Украины, преодоления последствий и возмещения ущерба, причиненного государству Украины, его гражданам и юридическим лицам в связи с вооруженной агрессией и временной оккупацией Российской Федерации части территории Украины;



участие в выработке позиции Украины по ключевым направлениям деятельности Крымской платформы;



подготовка предложений по усовершенствованию законодательства по вопросам, касающимся деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.



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Кроме того, Консультативный совет для выполнения возложенных на него задач имеет право в установленном порядке, в частности:



приглашать на свои заседания руководителей и представителей государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, представительных органов коренных народов Украины, представителей Международной экспертной сети Крымской платформы, отечественных и иностранных ученых, экспертов;



привлекать к рассмотрению вопросов, относящихся к компетенции Консультативного совета, работников органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций (по согласованию с их руководителями), а также независимых экспертов, представителей представительных органов коренных народов Украины, представителей Международной экспертной сети Крымской платформы (по их согласию);



организовывать и проводить конференции, круглые столы, совещания по вопросам, относящимся к компетенции Консультативного совета.



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Председателем Консультативного совета является Президент Украины.

Секретарем Консультативного совета является Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым. Персональный состав Консультативного совета утверждает Президент Украины.