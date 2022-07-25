Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня в онлайн режимі. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеі Файі у Києві, передає УНН.
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«Я запросив Алехандро взяти участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня в режимі онлайн. Проговорив консолідацію інших країн регіону для участі у цьому саміті», - розповів Зеленський.
Деталі
23 серпня 2021 року у Києві відбувся установчий саміт “Кримської платформи”. Участь у ньому взяло 46 представників іноземних держав та міжнародних організацій.
За підсумками учасники ухвалили спільну декларацію, у якій уперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державою-окупантом. Декларацію тепер будуть опрацьовувати за декількома пунктами.