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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня – Зеленський

Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня – Зеленський

Київ • УНН

 • 127264 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня в онлайн режимі. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеі Файі у Києві, передає УНН.

Цитата

«Я запросив Алехандро взяти участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня в режимі онлайн. Проговорив консолідацію інших країн регіону для участі у цьому саміті», - розповів Зеленський.

Деталі

23 серпня 2021 року у Києві відбувся установчий саміт “Кримської платформи”. Участь у ньому взяло 46 представників іноземних держав та міжнародних організацій.

За підсумками учасники ухвалили спільну декларацію, у якій уперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державою-окупантом. Декларацію тепер будуть опрацьовувати за декількома пунктами.

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