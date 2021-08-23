Кулеба розповів, що далі робитимуть з декларацією “Кримської платформи”

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“Ми беремо декларацію і по кожному пункту починаємо робити такий маленький план дій: що ми з цим робимо, як ми розвиваємо конкретні пункти декларації і координацію з іншими державами та міжнародними організаціями”, — сказав Кулеба.

“Безумовно, будемо займатись популяризацією декларації, тому що це дійсно історичний момент. Вона у багатьох аспектах сильніша за будь-який інший документ, ухвалений щодо Криму до цього”, — зазначив міністр.

Деталі

Як розповів дипломат, останні приєднання до декларації Україна отримала лише вчора.

Додамо

Сьогодні у Києві відбувся установчий саміт “Кримської платформи”. Участь у ньому взяло 46 представників іноземних держав та міжнародних організацій.

За підсумками учасники ухвалили спільну декларацію, в якій уперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державою-окупантом.