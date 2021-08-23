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Кулеба розповів, що далі робитимуть з декларацією “Кримської платформи”

Київ • УНН

 • 19785 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Ухвалену сьогодні на саміті “Кримської платформи” декларацію тепер будуть опрацьовувати по пунктах. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на полях саміту, відповідаючи на питання кореспондента УНН.

Цитата

“Ми беремо декларацію і по кожному пункту починаємо робити такий маленький план дій: що ми з цим робимо, як ми розвиваємо конкретні пункти декларації і координацію з іншими державами та міжнародними організаціями”, — сказав Кулеба.

“Безумовно, будемо займатись популяризацією декларації, тому що це дійсно історичний момент. Вона у багатьох аспектах сильніша за будь-який інший документ, ухвалений щодо Криму до цього”, — зазначив міністр.

Деталі

Як розповів дипломат, останні приєднання до декларації Україна отримала лише вчора.

Додамо

Сьогодні у Києві відбувся установчий саміт “Кримської платформи”. Участь у ньому взяло 46 представників іноземних держав та міжнародних організацій.

За підсумками учасники ухвалили спільну декларацію, в якій уперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державою-окупантом.

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