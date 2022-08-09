Зеленський: цьогоріч робота Кримської платформи буде не менш вагомою та представницькою, ніж торік
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Кримська платформа працюватиме й цьогоріч, формат буде іншим, але значення – ще більшим, пише УНН з посиланням на відеозвернення глави держави.
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"Ми започаткували Кримську платформу – ключовий дипломатичний майданчик для роботи зі звільнення Криму. Кримська платформа працюватиме й цьогоріч. Ми вже готуємо цей саміт", - сказав він.
Президент додав, що Кримська тематика звучить на всіх міжнародних майданчиках, де обговорюється російська війна проти нашої держави.
"Історія глобального реагування на захоплення росією Криму, точніше – недостатність такого реагування, слугує зараз одним із найкращих аргументів для посилення санкцій проти рф. Світ починає визнавати, що в 14-му році помилився, коли вирішив не давати відповіді на повну силу на перші агресивні кроки росії", - зазначив Зеленський.
Він наголосив, що поки зарано розголошувати всі деталі, але цьогоріч робота Кримської платформи буде не менш вагомою та представницькою, ніж торік, коли у Києві відбувся перший її саміт. Формат буде іншим, але значення – ще більшим.
"Готуємо нові рішення для захисту та допомоги в реалізації прав корінних народів України. Готуємо й програми економічного відновлення нашого Криму після його звільнення від окупантів", - сказав президент.
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