Зеленский: в этом году работа Крымской платформы будет не менее весомой и представительной, чем в прошлом

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"Мы основали Крымскую платформу – ключевая дипломатическая площадка для работы по освобождению Крыма. Крымская платформа будет работать и в этом году. Мы уже готовим этот саммит", - сказал он.

Президент добавил, что Крымская тематика звучит на всех международных площадках, где обсуждается российская война против нашего государства.

"История глобального реагирования на захват россией Крыма, точнее – недостаточность такого реагирования, служит сейчас одним из лучших аргументов для усиления санкций против рф. Мир начинает признавать, что в 14-м году ошибся, когда решил не давать ответа на полную силу на первые агрессивные шаги россии", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что пока рано разглашать все детали, но в этом году работа Крымской платформы будет не менее весомой и представительной, чем в прошлом, когда в Киеве состоялся первый ее саммит. Формат будет другим, но значение – еще большим.

"Готовим новые решения для защиты и помощи в реализации прав коренных народов Украины. Готовим и программы экономического восстановления нашего Крыма после его освобождения от оккупантов", - сказал президент.

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