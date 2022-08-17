Крымская платформа: три лидера G7 подтвердили участие в онлайн-саммите
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Лидеры Германии, Канады и Японии подтвердили участие в онлайн-саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Крымской платформы.
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"Свое участие в онлайн-саммите 23 августа уже подтвердили трое лидеров G7: канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Японии Фумио Кисида", – говорится в сообщении.
Три лідери G7 підтвердили свою участь в онлайн-саміті, який відбудеться 23 серпня: канцлер Німеччини @OlafScholz, прем'єр-міністр Канади @JustinTrudeau та прем'єр-міністр Японії @kishida230. pic.twitter.com/K82b6N6sxF— Crimea Platform (@crimeaplatform) August 17, 2022
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает расширения уровня и количества участников Крымской платформы.
Напомним
23 августа 2021 года в Киеве прошел первый саммит Крымской платформы. Участие в нем приняли 46 представителей иностранных государств и международных организаций.
По итогам участники приняли совместную декларацию, в которой россия впервые на международном уровне была признана государством-оккупантом.