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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дуда: Украина не переживет этой войны без американской поддержки

Дуда: Украина не переживет этой войны без американской поддержки

Киев  •  УНН

 • 1026 просмотра

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что без поддержки США Украина не сможет выстоять в войне. Он отметил необходимость достижения справедливого мира и недопущения победы рф.

Дуда заявил, что дальнейшая поддержка Киева со стороны Вашингтона является ключевой, поскольку без нее Украина не сможет выстоять в войне.  Об этом сообщает Rmf24, передает УНН.

Детали

В интервью Президент Польши Анджей Дуда после переговоров с Дональдом Трампом в США отметил, что война в Украине должна быть завершена.

Без американской поддержки Украина не переживет эту войну.
Эту войну надо как-то закончить

- сказал лидер Польши.

Дуда отметил, что рф не останавливается перед потерями и продолжает агрессию, поэтому необходимы эффективные решения. 

Позже в разговоре с польскими СМИ Дуда подчеркнул, что недопустимо позволить террористической стране одержать победу. Он также отметил, что важно достичь справедливого мира, который обеспечит безопасность региона и исключит возможность новой агрессии со стороны Москвы. 

Кроме того, польский президент прокомментировал возможный визит Трампа в Польшу, отметив, что пока конкретная дата неизвестна, но саммит Трех морей, запланированный на апрель, может быть сложным в планировании для американской стороны.

"Нет никакого страха": Дуда пообщался с Трампом относительно присутствия войск США в Польше23.02.25, 07:00 • 20029 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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