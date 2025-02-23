Дуда: Украина не переживет этой войны без американской поддержки
Киев • УНН
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что без поддержки США Украина не сможет выстоять в войне. Он отметил необходимость достижения справедливого мира и недопущения победы рф.
Дуда заявил, что дальнейшая поддержка Киева со стороны Вашингтона является ключевой, поскольку без нее Украина не сможет выстоять в войне. Об этом сообщает Rmf24, передает УНН.
Детали
В интервью Президент Польши Анджей Дуда после переговоров с Дональдом Трампом в США отметил, что война в Украине должна быть завершена.
Без американской поддержки Украина не переживет эту войну.
Эту войну надо как-то закончить
Дуда отметил, что рф не останавливается перед потерями и продолжает агрессию, поэтому необходимы эффективные решения.
Позже в разговоре с польскими СМИ Дуда подчеркнул, что недопустимо позволить террористической стране одержать победу. Он также отметил, что важно достичь справедливого мира, который обеспечит безопасность региона и исключит возможность новой агрессии со стороны Москвы.
Кроме того, польский президент прокомментировал возможный визит Трампа в Польшу, отметив, что пока конкретная дата неизвестна, но саммит Трех морей, запланированный на апрель, может быть сложным в планировании для американской стороны.
"Нет никакого страха": Дуда пообщался с Трампом относительно присутствия войск США в Польше23.02.25, 07:00 • 20029 просмотров