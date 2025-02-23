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15 березня, 19:03 • 119309 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178442 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144400 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136348 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116024 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107237 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102706 перегляди

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Дуда: Україна не переживе цієї війни без американської підтримки

Дуда: Україна не переживе цієї війни без американської підтримки

Київ • УНН

 • 101511 перегляди

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що без підтримки США Україна не зможе вистояти у війні. Він наголосив на необхідності досягнення справедливого миру та недопущення перемоги рф.

Дуда заявив, що подальша підтримка Києва з боку Вашингтона є ключовою, оскільки без неї Україна не зможе вистояти у війні.  Про це повідомляє Rmf24, передає УНН.

Деталі

В інтерв’ю Президент Польщі Анджей Дуда після переговорів з Дональдом Трампом у США наголосив, що війна в Україні має бути завершена.

Без американської підтримки Україна не переживе цієї війни.
Цю війну треба якось закінчити

- сказав лідер Польщі.

Дуда зазначив, що рф не зупиняється перед втратами і продовжує агресію, тому необхідні ефективні рішення. 

Пізніше в розмові з польськими ЗМІ Дуда підкреслив, що неприпустимо дозволити терористичній країні здобути перемогу. Він також наголосив, що важливо досягти справедливого миру, який забезпечить безпеку регіону та виключить можливість нової агресії з боку москви. 

Крім того, польський президент прокоментував можливий візит Трампа до Польщі, зазначивши, що наразі конкретна дата невідома, але саміт Трьох морів, запланований на квітень, може бути складним у плануванні для американської сторони.

"Немає жодного остраху": Дуда поспілкувався з Трампом щодо присутності військ США у Польщі23.02.25, 07:00 • 95508 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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