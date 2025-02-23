Дуда: Україна не переживе цієї війни без американської підтримки
Київ • УНН
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що без підтримки США Україна не зможе вистояти у війні. Він наголосив на необхідності досягнення справедливого миру та недопущення перемоги рф.
Дуда заявив, що подальша підтримка Києва з боку Вашингтона є ключовою, оскільки без неї Україна не зможе вистояти у війні. Про це повідомляє Rmf24, передає УНН.
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В інтерв’ю Президент Польщі Анджей Дуда після переговорів з Дональдом Трампом у США наголосив, що війна в Україні має бути завершена.
Без американської підтримки Україна не переживе цієї війни.
Цю війну треба якось закінчити
Дуда зазначив, що рф не зупиняється перед втратами і продовжує агресію, тому необхідні ефективні рішення.
Пізніше в розмові з польськими ЗМІ Дуда підкреслив, що неприпустимо дозволити терористичній країні здобути перемогу. Він також наголосив, що важливо досягти справедливого миру, який забезпечить безпеку регіону та виключить можливість нової агресії з боку москви.
Крім того, польський президент прокоментував можливий візит Трампа до Польщі, зазначивши, що наразі конкретна дата невідома, але саміт Трьох морів, запланований на квітень, може бути складним у плануванні для американської сторони.
"Немає жодного остраху": Дуда поспілкувався з Трампом щодо присутності військ США у Польщі23.02.25, 07:00 • 95508 переглядiв