Дуда: Україна не переживе цієї війни без американської підтримки

Дуда заявив, що подальша підтримка Києва з боку Вашингтона є ключовою, оскільки без неї Україна не зможе вистояти у війні. Про це повідомляє Rmf24, передає УНН.

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В інтерв’ю Президент Польщі Анджей Дуда після переговорів з Дональдом Трампом у США наголосив, що війна в Україні має бути завершена.

Без американської підтримки Україна не переживе цієї війни.

Цю війну треба якось закінчити