Дуда: решение США о разрешении на удары Украины вглубь рф может стать решающим в войне
Киев • УНН
Президент Польши заявил, что разрешение США на использование оружия для ударов по рф может стать решающим в войне. Также он раскритиковал Германию за попытки договориться с россией по энергоресурсам.
Президент Польши Анджей Дуда заявил в понедельник, что решение США разрешить Украине использовать оружие американского производства для нанесения ударов вглубь территории россии может стать решающим моментом в войне. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Это решение было очень необходимым... россия видит, что Украина пользуется мощной поддержкой и что позиция Запада непоколебима и решительна. Это очень важный, потенциально решающий момент в этой войне
Он также раскритиковал Германию за то, что она заявила, что не будет согласовывать свою политику с США, и выразил неодобрение по поводу телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным в прошлую пятницу.
"Германия, возможно, ищет возможности, как указывает немецкая пресса, достичь какого-то соглашения с Россией, чтобы вернуться к энергетическим контрактам и снова иметь возможность покупать энергоресурсы у россии", - сказал Дуда.
Премьер-министр Польши Дональд Туск также раскритиковал Шольца, заявив, что "никто не остановит Путина телефонными звонками".
"россия жестоко нападает на Украину, а один из лидеров свободного мира, один из лидеров Запада, большая европейская страна, самая сильная экономика в Европе, ведет переговоры с агрессором. Я абсолютно уверен, что это была ошибка на международном политическом фронте", - подчеркнул он.
Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год18 нояб. 2024, 09:08 • 140947 просмотров
Напомним
Издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России.
Как сообщили американские чиновники, сначала оружие, скорее всего, будет использовано против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в курской области на западе россии.
Франция, которая предоставила Украине ракеты большой дальности, в понедельник дала понять, что разрешение Украине наносить удары по военным целям на территории россии остается вариантом на повестке дня.