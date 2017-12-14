Дуда: Польша хочет, чтобы Украина была как можно лучшим соседом

"Прежде всего, это касается независимости и территориальной целостности государства, чтобы никто не разорвал страну, которая является соседом Польши", - подчеркнул он.

"И мы хотим, чтобы она была как можно лучшим соседом", - заявил А.Дуда.

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Он напомнил также о тяжелых страницах истории.

"Мы не можем об этом забывать, потому что и память важна не только для того, чтобы не забывать о тех, кто погиб или был убит. Важно их найти, чтобы на их могиле был крест и таблица с именем и фамилией... Память важна также для предупреждения, чтобы никогда больше подобное не пришло даже в голову, когда сосед убивал соседа", - сказал президент Польши.

"Верю в то, что разум, а также молитва за наши общие польско-украинские отношения помогут развить такие отношения, которые существуют между добрыми соседями. Очень этого хочу", - отметил он.

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Президент Польши напомнил также о гражданах Украины, которые живут и работают в Польше.

"Эти люди уважают труд, они нужны польской экономике. Принимаем их с распростертыми объятиями. Благодаря им развиваются польско-украинские отношения, хорошие отношения", - подчеркнул А.Дуда.

Президент Польши А.Дуда накануне провел встречу с Президентом Украины Петром Порошенко. Он встретился также в Харькове с наблюдателями миссии ОБСЕ и представителями Программы развития ООН.