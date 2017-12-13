Президенти України і Польщі розпочали зустріч у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Харкові розпочалася зустріч президентів України та Польщі Петра Порошенка і Анджея Дуди, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
Після зустрічі у форматі віч-на-віч відбудуться українсько-польські переговори у розширеному складі.
Глави двох держав також зустрінуться з представниками ЗМІ.
Перед цим президенти України і Польщі вшанували пам'ять жертв тоталітарного режиму Лідери держав встановили вінки до Меморіалу жертв тоталітарного режиму, де розташовано 75 братських могил (15 – польських і 60 – громадян колишнього СРСР, які стали жертвами НКВС у 1937-1938 роках) і та вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв тоталітаризму.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко у середу проведе зустріч з польським колегою Анджеєм Дудою, який прибуває сьогодні з візитом до Харкова