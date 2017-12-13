Президенти України і Польщі розпочали зустріч у Харкові

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 186517 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 192094 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 324097 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 226235 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 332220 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 216500 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 241137 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 255320 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247248 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136472 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
79 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Під москвою скоєно напад на офіцера міноборони рф: кілера знайшли мертвим

Під москвою скоєно напад на офіцера міноборони рф: кілера знайшли мертвим

26 березня, 18:10 • 30898 перегляди
Норвегія виділяє 95 млн доларів для фінансування імпорту газу в Україну

Норвегія виділяє 95 млн доларів для фінансування імпорту газу в Україну

26 березня, 18:18 • 31655 перегляди
У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

26 березня, 19:35 • 34253 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 45123 перегляди
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

00:00 • 26800 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 150271 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 186507 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 324085 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 332208 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 284280 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 102730 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 91102 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 126204 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 143417 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 148671 перегляди
Актуальне
Президенти України і Польщі розпочали зустріч у Харкові

Президенти України і Польщі розпочали зустріч у Харкові

Київ • УНН

 • 9824 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Харкові розпочалася зустріч президентів України та Польщі Петра Порошенка і Анджея Дуди, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

Після зустрічі у форматі віч-на-віч відбудуться українсько-польські переговори у розширеному складі.

Глави двох держав також зустрінуться з представниками ЗМІ.

Перед цим президенти України і Польщі вшанували пам'ять жертв тоталітарного режиму Лідери держав встановили вінки до Меморіалу жертв тоталітарного режиму, де розташовано 75 братських могил (15 – польських і 60 – громадян колишнього СРСР, які стали жертвами НКВС у 1937-1938 роках) і та вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв тоталітаризму.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко у середу проведе зустріч з польським колегою Анджеєм Дудою, який прибуває сьогодні з візитом до Харкова

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.20
Bitcoin
$87,658.20
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,065.90
Ethereum
$2,030.56