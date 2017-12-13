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Порошенко сьогодні зустрінеться з Дудою у Харкові

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко у середу проведе зустріч з польським колегою Анджеєм Дудою, який прибуває сьогодні з візитом до Харкова, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.

"13 грудня у Харкові Президент України Петро Порошенко зустрінеться з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою", - йдеться у повідомленні.

Основною темою переговорів, як зазначається, стануть стратегічні питання двостороннього політичного співробітництва, а також посилення взаємодії у сфері безпеки та оборони, в тому числі у контексті протидії російській агресії.

Раніше в канцелярії польського президента зазначали, що А.Дуда зустрінеться зі спостерігачами з місії ОБСЄ і представниками Програми розвитку ООН. Він віддасть шану польським солдатам, які були вбиті НКВС. Поховані вони на Кладовищі Жертв тоталітаризму у Харкові.

Нагадаємо, новопризначений прем'єр Польщі Матеуш Моравєцький виступив за поглиблення відносин з Україною.

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