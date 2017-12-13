Порошенко сегодня встретится с Дудой в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в среду проведет встречу с польским коллегой Анджеем Дудой, который прибывает сегодня с визитом в Харьков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.
"13 декабря в Харькове Президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом Республики Польша Анджеем Дудой", - говорится в сообщении.
Основной темой переговоров, как отмечается, станут стратегические вопросы двустороннего политического сотрудничества, а также усиление взаимодействия в сфере безопасности и обороны, в том числе в контексте противодействия российской агрессии.
Ранее в канцелярии польского президента отмечали, что А.Дуда встретится с наблюдателями из миссии ОБСЕ и представителями Программы развития ООН. Он отдаст дань памяти польским солдатам, которые были убиты НКВД. Похоронены они на Кладбище Жертв тоталитаризма в Харькове.
Напомним, новоназначенный премьер Польши Матеуш Моравецький выступил за углубление отношений с Украиной.