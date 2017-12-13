Президенты Украины и Польши начали встречу в Харькове

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 15677 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100984 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102939 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103201 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117615 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103650 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106061 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112782 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117252 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Актуальное
Президенты Украины и Польши начали встречу в Харькове

Президенты Украины и Польши начали встречу в Харькове

Киев  •  УНН

 • 9822 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Харькове началась встреча президентов Украины и Польши Петра Порошенко и Анджея Дуды, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

После встречи в формате один на один состоятся украинско-польские переговоры в расширенном составе.

Главы двух государств также встретятся с представителями СМИ.

Перед этим президенты Украины и Польши почтили память жертв тоталитарного режима. Лидеры государств установили венки к Мемориалу жертв тоталитарного режима, где находится 75 братских могил (15 - польских и 60 - граждан бывшего СССР, которые стали жертвами НКВД в 1937-1938 годах) и и почтили минутой молчания память жертв тоталитаризма.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко в среду проведет встречу с польским коллегой Анджеем Дудой, который прибывает сегодня с визитом в Харьков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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