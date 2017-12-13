Президенты Украины и Польши начали встречу в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Харькове началась встреча президентов Украины и Польши Петра Порошенко и Анджея Дуды, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
После встречи в формате один на один состоятся украинско-польские переговоры в расширенном составе.
Главы двух государств также встретятся с представителями СМИ.
Перед этим президенты Украины и Польши почтили память жертв тоталитарного режима. Лидеры государств установили венки к Мемориалу жертв тоталитарного режима, где находится 75 братских могил (15 - польских и 60 - граждан бывшего СССР, которые стали жертвами НКВД в 1937-1938 годах) и и почтили минутой молчания память жертв тоталитаризма.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко в среду проведет встречу с польским коллегой Анджеем Дудой, который прибывает сегодня с визитом в Харьков.