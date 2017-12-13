Україна і Польща розуміють, що від історичних конфліктів виграє лише Росія - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У України і у Польщі є абсолютно чітке розуміння, що від історичних конфліктів двох держав виграє лише третя сторона – Російська Федерація. Про це сказав президент України Петро Порошенко в Харкові на спільній конференції з польським президентом Анджеєм Дудою, передає кореспондент УНН.
“Від історичних конфліктів між Україною та Польщею виграє одна сторона — це не Україна, не Польща, а Росія. У нас є абсолютно чітке розуміння, і в Україні, і в Польщі щодо цього приводу, саме тому ми маємо знайти абсолютно чіткий шлях виходу з цієї ситуації”, — зазначив П.Порошенко.
Як зазначив П.Порошенко, лідери держав домовились скоротити перелік осіб з України та Польщі, яким заборонено в’їзд до обох країн відповідно, а також домовились “зробити декілька інших речей, які знизять рівень напруги в цих чутливих питаннях”.
“Залишити історію історикам, політики мають займатись майбутнім”, — сказав Президент.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що історія не повинна впливати на стратегічний характер українсько-польських відносин.