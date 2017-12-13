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Історія не повинна впливати на стратегічний характер українсько-польських відносин - Порошенко

Історія не повинна впливати на стратегічний характер українсько-польських відносин - Порошенко

Київ • УНН

 • 10877 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Історія не має впливати на стратегічний характер українсько-польських відносин. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу з Президентом Польщі Анджеєм Дудою у Харкові, передає УНН.

“Ми дійшли спільної думки, що історія не повинна впливати на стратегічний характер українсько-польських відносин. І потрібно пам’ятати героїв минулого, вшановувати пам’ять невинних жертв. Але твердо потрібно рухатися вперед, бо історія ми вже не змінимо, але маємо і можемо змінити сьогодення і створити кращі умови для майбутнього. Щоб ніколи і ніхто не міг вселити ні в серця українців, ні в серця поляків ні ненависті, ні ворожнечі”, — наголосив Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голос Польщі в Радбезі ООН відіграє важливу роль в забезпеченні миру в Україні – Порошенко

Раніше Президент України Петро Порошенко привітав Польщу з членством у Раді безпеки ООН та висловив впевненість у її прихильності до України в питаннях організації.

Нагадаємо, Польща підтримує Україну як в протидії російській агресії, так і в реформуванні держави і європейських прагненнях.

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