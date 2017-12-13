Порошенко: Польща підтримує Україну в європейських прагненнях
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Польща підтримує Україну як в протидії російській агресії, так і в реформуванні держави і європейських прагненнях. Про це сказав Президент України Петро Порошенко у Харкові під час спільної конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає кореспондент УНН.
“Я подякував президенту за тверду позицію Польщі стосовно підтримки суверенітету територіальної цілісності та незалежності України, яка була продемонстрована з першої хвилини незаконної анексії Криму і з першої хвилини агресії на сході України”, — зазначив П.Порошенко.
За його словами, питання стратегічного партнерства між Україною і Польщею “залишаються незмінним зовнішньополітичним пріоритетом як Києва, так і Варшави”.
“Я хотів подякувати за чітке запевнення незмінної підтримки Польщею нашої держави як в питаннях протидії російської агресії, так і в питаннях проведення реформ і питаннях європейської інтеграції, прагненнях українського народу до сім’ї європейських народів”, — сказав Президент.
Нагадаємо, П.Порошенко і А.Дуда у Харкові провели зустріч тет-а-тет.