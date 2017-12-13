Порошенко: Польша поддерживает Украину в европейских стремлениях
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Польша поддерживает Украину как в противодействии российской агрессии, так и в реформировании государства и европейских стремлениях. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в Харькове во время совместной конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, передает корреспондент УНН.
"Я поблагодарил президента за твердую позицию Польши относительно поддержки суверенитета территориальной целостности и независимости Украины, которая была продемонстрирована с первой минуты незаконной аннексии Крыма и с первой минуты агрессии на востоке Украины", - отметил П.Порошенко.
По его словам, вопросы стратегического партнерства между Украиной и Польшей "остаются неизменным внешнеполитическим приоритетом как Киева, так и Варшавы".
"Я хотел поблагодарить за четкое заверение неизменной поддержки Польшей нашего государства как в вопросах противодействия российской агрессии, так и в вопросах проведения реформ и вопросах европейской интеграции, стремлениях украинского народа к семье европейских народов", - сказал Президент.
Напомним, П.Порошенко и А.Дуда в Харькове провели встречу тет-а-тет.