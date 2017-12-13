История не должна влиять на стратегический характер украинско-польских отношений - Порошенко

"Мы пришли к общему мнению, что история не должна влиять на стратегический характер украинско-польских отношений. И нужно помнить героев прошлого, почтить память невинных жертв. Но твердо нужно двигаться вперед, потому что историю мы уже не изменим, но должны и можем изменить настоящее и создать лучшие условия для будущего. Чтобы никогда и никто не мог внушить ни в сердца украинцев, ни в сердца поляков ни ненависти, ни вражды", - подчеркнул Президент.

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Ранее Президент Украины Петр Порошенко поздравил Польшу с членством в Совете безопасности ООН и выразил уверенность в ее приверженности Украины в вопросах организации.

Напомним, Польша поддерживает Украину как в противодействии российской агрессии, так и в реформировании государства и европейских стремлениях.