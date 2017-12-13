Голос Польщі в Радбезі ООН відіграє важливу роль в забезпеченні миру в Україні – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав Польщу з членством у Раді безпеки ООН та висловив впевненість у її прихильності до України в питаннях організації. Про це він сказав, виступаючи в Харкові на спільній конференції з польським президентом Анджеєм Дудою, передає кореспондент УНН.
“Я привітав наших польських партнерів з обранням Польщі членом до Ради Безпеки Об’єднаних Націй”, — зазначив Порошенко.
За його словами, під час переговорів президенти детально обговорили координацію дій двох країн, в тому числі і щодо підтримки спільних ініціатив щодо запровадження миротворців, “справжніх миротворців, а не охоронців СММ”, які будуть мати абсолютно чіткий формат і працюватимуть на всій території Донбасу.
“Я абсолютно переконаний, що твердий голос Польщі в Раді безпеки ООН відіграє важливу роль в дискусії щодо забезпечення миру на сході України і в Криму і забезпеченні деокупації окупованої РФ територій”, - наголосив Глава держави.
Нагадаємо, Польща підтримує Україну як в протидії російській агресії, так і в реформуванні держави і європейських прагненнях.