Голос Польши в Совбезе ООН сыграет важную роль в обеспечении мира в Украине - Порошенко

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 96707 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101577 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101944 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115806 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103125 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105690 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112583 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117221 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123041 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134749 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Голос Польши в Совбезе ООН сыграет важную роль в обеспечении мира в Украине - Порошенко

Голос Польши в Совбезе ООН сыграет важную роль в обеспечении мира в Украине - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 12956 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Польшу с членством в Совете безопасности ООН и выразил уверенность в ее приверженности Украины в вопросах организации. Об этом он сказал, выступая в Харькове на совместной конференции с польским президентом Анджеем Дудой, передает корреспондент УНН.

"Я поздравил наших польских партнеров с избранием Польши членом в Совет Безопасности ООН", - отметил Порошенко.

По его словам, в ходе переговоров президенты подробно обсудили координацию действий двух стран, в том числе и по поддержке совместных инициатив по введению миротворцев, "настоящих миротворцев, а не охранников СММ", которые будут иметь абсолютно четкий формат и работать на всей территории Донбасса.

"Я абсолютно убежден, что твердый голос Польши в Совете безопасности ООН сыграет важную роль в дискуссии по обеспечению мира на востоке Украины и в Крыму и обеспечении деоккупации оккупированной РФ территорий", - подчеркнул Глава государства.

Напомним, Польша поддерживает Украину как в противодействии российской агрессии, так и в реформировании государства и европейских стремлениях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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