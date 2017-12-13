Голос Польши в Совбезе ООН сыграет важную роль в обеспечении мира в Украине - Порошенко

"Я поздравил наших польских партнеров с избранием Польши членом в Совет Безопасности ООН", - отметил Порошенко.

По его словам, в ходе переговоров президенты подробно обсудили координацию действий двух стран, в том числе и по поддержке совместных инициатив по введению миротворцев, "настоящих миротворцев, а не охранников СММ", которые будут иметь абсолютно четкий формат и работать на всей территории Донбасса.

"Я абсолютно убежден, что твердый голос Польши в Совете безопасности ООН сыграет важную роль в дискуссии по обеспечению мира на востоке Украины и в Крыму и обеспечении деоккупации оккупированной РФ территорий", - подчеркнул Глава государства.

Напомним, Польша поддерживает Украину как в противодействии российской агрессии, так и в реформировании государства и европейских стремлениях.