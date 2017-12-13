Украина и Польша понимают, что от исторических конфликтов выигрывает только Россия - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Украине и в Польше есть абсолютно четкое понимание, что от исторических конфликтов двух государств выигрывает только третья сторона - Российская Федерация. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в Харькове на совместной конференции с польским президентом Анджеем Дудой, передает корреспондент УНН.
"От исторических конфликтов между Украиной и Польшей выигрывает одна сторона - это не Украина, не Польша, а Россия. У нас есть абсолютно четкое понимание, и в Украине, и в Польше, по этому поводу, поэтому мы должны найти абсолютно четкий путь выхода из этой ситуации", - отметил П.Порошенко.
Как отметил П.Порошенко, лидеры государств договорились сократить перечень лиц из Украины и Польши, которым запрещен въезд в обоих стран соответственно, а также договорились "сделать несколько других вещей, которые снизят уровень напряжения в этих чувствительных вопросах".
"Оставить историю историкам, политики должны заниматься будущим", - сказал Президент.
Напомним, П.Порошенко заявил, что история не должна влиять на стратегический характер украинского-польских отношений.