Украина и Польша понимают, что от исторических конфликтов выигрывает только Россия - Порошенко

"От исторических конфликтов между Украиной и Польшей выигрывает одна сторона - это не Украина, не Польша, а Россия. У нас есть абсолютно четкое понимание, и в Украине, и в Польше, по этому поводу, поэтому мы должны найти абсолютно четкий путь выхода из этой ситуации", - отметил П.Порошенко.

Как отметил П.Порошенко, лидеры государств договорились сократить перечень лиц из Украины и Польши, которым запрещен въезд в обоих стран соответственно, а также договорились "сделать несколько других вещей, которые снизят уровень напряжения в этих чувствительных вопросах".

"Оставить историю историкам, политики должны заниматься будущим", - сказал Президент.

Напомним, П.Порошенко заявил, что история не должна влиять на стратегический характер украинского-польских отношений.