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Дуда: Польща хоче, щоб Україна була якомога ліпшим сусідом

Дуда: Польща хоче, щоб Україна була якомога ліпшим сусідом

Київ • УНН

 • 19122 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Польща буде підтримувати Україну під час її перетворень та, особливо, у справі її свободи. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, який на завершення візиту у Харкові напередодні зустрівся з поляками, які живуть у цьому місті та на сході України, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

"Передусім, це стосується незалежності та територіальної цілісності держави, аби ніхто не розірвав країну, яка є сусідом Польщі", - наголосив він.

"І ми хочемо, аби вона була якомога ліпшим сусідом", - заявив А.Дуда.

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Він нагадав також про важкі сторінки історії.

"Не можемо про це забувати, бо та пам’ять важлива не тільки для того, аби не забувати про тих, хто загинув або був вбитий. Важливо їх знайти, щоб на їхній могилі був хрест і таблиця з іменем та прізвищем... Пам’ять важлива також для попередження, аби ніколи більше подібне не спало навіть на думку, коли сусід вбивав сусіда", - сказав президент Польщі.

"Вірю в те, що розум, а також молитва за наші спільні польсько-українські відносини допоможуть розвинути такі відносини, які є між добрими сусідами. Дуже цього хочу", - зазначив він.

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Президент Польщі нагадав також про громадян України, які живуть та працюють в Польщі.

"Ці люди поважають працю, вони потрібні польській економіці. Приймаємо їх з відкритими обіймами. Завдяки ним розвиваються польсько-українські відносини, добрі відносини", - наголосив А.Дуда.

Президент Польщі А.Дуда напередодні провів зустріч з Президентом України Петром Порошенком. Він зустрівся також у Харкові зі спостерігачами місії ОБСЄ та представниками Програми розвитку ООН.

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