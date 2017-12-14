Дуда: Польща хоче, щоб Україна була якомога ліпшим сусідом

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Польща буде підтримувати Україну під час її перетворень та, особливо, у справі її свободи. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, який на завершення візиту у Харкові напередодні зустрівся з поляками, які живуть у цьому місті та на сході України, передає УНН з посиланням на Польське радіо.