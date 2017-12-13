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Україна і Польща запровадять спільний митний контроль

Україна і Польща запровадять спільний митний контроль

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Україна і Польща домовилися на міжурядовому рівні запровадити спільний митний контроль як ефективний засіб боротьби з корупцією і контрабандою. Про це сказав Президент Петро Порошенко, виступаючи в Харкові на спільній конференції з польським президентом Анжеєм Дудою, передає кореспондент УНН.

"Відносини України і Польщі є зараз і в економічній, і в оборонній сфері надзвичайно добрими. Ми наприклад домовилися на міжурядовому рівні, що ми запроваджуємо спільний митний контроль як ефективний засіб боротьби з корупцією і контрабандою", - сказав Президент.

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Він підкреслив важливість такого кроку як для української, так і для польської сторони.

"Чим швидше ми це зробимо – це буде спрощувати запровадження безвізового режиму, спрощення контакту між людьми. Це саме те, чого я прагну, і те, чого шукають наші народи", - підкреслив П.Порошенко.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко закликав збільшити кількість поляків у складі місії ОБСЄ.

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