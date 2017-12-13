Украина и Польша введут совместный таможенный контроль

"Отношения Украины и Польши сейчас и в экономической, и в оборонной сфере чрезвычайно хорошими. Мы например договорились на межправительственном уровне, мы вводим совместный таможенный контроль как эффективное средство борьбы с коррупцией и контрабандой", - сказал Президент.

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Он подчеркнул важность такого шага как для украинской, так и для польской стороны.

"Чем быстрее мы это сделаем - это будет упрощать введение безвизового режима, упрощение контакта между людьми. Это именно то, чего я хочу, и то, чего ищут наши народы", - подчеркнул П.Порошенко.

Напомним, Президент П.Порошенко призвал увеличить количество поляков в составе миссии ОБСЕ.