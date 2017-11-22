Українську митницю з лютого повністю переводять на "єдине вікно"

"Уряд схвалив рішення про запровадження з 1 лютого 2018 року обов’язковості використання підприємствами і держорганами інформаційної системи "єдине вікно", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, змінами передбачається поширення дії "єдиного вікна" на операції з переміщення товарів в абсолютно всіх митних режимах (наразі це тільки імпорт та експорт), а також на переміщення товарів за періодичними митними деклараціями та попередніми деклараціями, які містять повний обсяг даних (наразі тільки на обмежене коло митних декларацій при імпорті та експорті).

Також передбачається зменшення кількості сканованих документів шляхом надання контролюючим органам необхідних відомостей, які наявні в попередній декларації, скорочення часу, протягом якого контролюючими органами може бути призначений огляд товарів з 24 до 12 робочих годин, зменшення граничного терміну прийняття рішення контролюючими органами щодо товарів, що вивозяться за межі митної території України, з 24-х до 4-х годин.

"Обов’язкове застосування порядку інформаційного обміну за принципом "єдиного вікна" з 1 лютого 2018 року поставить в рівні умови бізнес, який користується і не користується системою, забезпечить проведення державних контролів не "на папері", а насправді, і надасть змогу оцінити роботу усіх задіяних в процесі державних органів і митниці в частині часу виконання відповідних формальностей", - додали у Мінфіні.

Раніше ДФС визначила місця митного оформлення товарів за принципом "єдиного вікна".