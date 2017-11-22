Украинскую таможню с февраля полностью переводят на "единое окно"

"Правительство приняло решение о введении с 1 февраля 2018 года обязательности использования предприятиями и госорганами информационной системы "единое окно", - говорится в сообщении.

В частности, изменениями предусматривается распространение действия "единого окна" на операции по перемещению товаров в абсолютно всех таможенных режимах (пока это только импорт и экспорт), а также на перемещение товаров по периодической таможенной декларации и предварительным декларациям, которые содержат полный объем данных (пока только на ограниченный круг таможенных деклараций при импорте и экспорте).

Также предусматривается уменьшение количества сканируемых документов путем предоставления контролирующим органам необходимых сведений, которые имеются в предыдущей декларации, сокращение времени, в течение которого контролирующими органами может быть назначен досмотр товаров с 24 до 12 рабочих часов, уменьшение предельного срока принятия решения контролирующими органами в отношении товаров, вывозимых за пределы таможенной территории Украины, с 24-х до 4-х часов.

"Обязательное применение порядка информационного обмена по принципу "единого окна" с 1 февраля 2018 года поставит в равные условия бизнес, который пользуется и не пользуется системой, обеспечит проведение государственных контролей не "на бумаге", а на самом деле, и позволит оценить работу всех задействованных в процессе государственных органов и таможни в части времени выполнения соответствующих формальностей", - добавили в Минфине.

Ранее ГФС определила места таможенного оформления товаров по принципу "единого окна".