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Порошенко закликав збільшити кількість поляків у складі місії ОБСЄ

Порошенко закликав збільшити кількість поляків у складі місії ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко закликав Польщу збільшити кількість своїх представників у складі спеціальної місії ОБСЄ. Про це він сказав, виступаючи в Харкові на спільній конференції з польським президентом Анджеєм Дудою, передає кореспондент УНН.

“Хотів би подякувати пану Президенту і прошу передати мою подяку всім 35 спостерігачам ОБСЄ за блискучу роботу, яку вони роблять”, — сказав він.

П.Порошенко підкреслив, що це відповідальна і небезпечна робота, яку Польща робить для відновлення миру в Україні.

“Ми були б дуже вдячні, якщо Польща могла б збільшити кількість своїх представників СММ ОБСЄ, бо це є кроки, які сприяють миру в Україні”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що голос Польщі в Радбезі ООН відіграє важливу роль в забезпеченні миру в Україні.

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