Порошенко призвал увеличить количество поляков в составе миссии ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко призвал Польшу увеличить количество своих представителей в составе специальной миссии ОБСЕ. Об этом он сказал, выступая в Харькове на совместной конференции с польским президентом Анджеем Дудой, передает корреспондент УНН.
"Хотел бы поблагодарить господина Президента и прошу передать мою благодарность всем 35 наблюдателям ОБСЕ за блестящую работу, которую они делают", - сказал он.
П.Порошенко подчеркнул, что это ответственная и опасная работа, которую Польша делает для восстановления мира в Украине.
"Мы были бы очень благодарны, если Польша могла бы увеличить количество своих представителей СММ ОБСЕ, поскольку это шаги, которые способствуют миру в Украине", - отметил он.
Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что голос Польши в Совбезе ООН играет важную роль в обеспечении мира в Украине.