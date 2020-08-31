Дубинский заявил, что не видит новых союзов в Верховной Раде

“Я не вижу никаких новых союзов или никаких возможностей для, скажем так, вхождение в коалицию других политических сил. Кто бы или как не критиковал монобольшинство — оно стабильно. Люди, которые находятся во фракции „Слуга народа“, не собираются оттуда выходить. Может быть, я кого-то не знаю, может кто-то и собирается после хорошо проведенного лета, но пока мне об этом неизвестно”, — сказал нардеп, отвечая на вопросы, как он предрекает межфракционные, межполитические или личные союзы в Верховной Раде нового сезона.

Он отметил, что будут единичные случаи.

“До момента каких-то глобальных коррупционных зашкваров или диаметральной разногласия позиции, например, внутренних каждого конкретного депутата и политической силы — я не вижу пока оснований для таких исходов, которые привели бы к разрушению монокоалиции. Вхождение в нее других политических сил, на мой взгляд — пока невозможно. Просто потому что в этом нет необходимости”, — сказал он.

Нардеп отметил, что роспуска Верховной Рады тоже не видит, поскольку не понимает, зачем это нужно.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что монобольшинство партии “Слуга народа” в Верховной Раде продолжает существовать, несмотря на слухи.