Зеленский: монобольшинство, несмотря на слухи, продолжает существовать

"Мы приняли государственный бюджет в срок, не до 5 утра и без учета разных политических "хотелок", сделали украинцев хозяевами своей земли, приняли много законов для экономики, борьбы с коррупцией, судебной системы, медицины, образования, местного самоуправления. И всем, кто говорит, что "монобольшинство - все", что ее не существует, я советую внимательно смотреть на табло, где непременно появляется 226, 235, 240 голосов именно от партии "Слуга народа", - сказал Президент.

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По его словам, действительно, в работе бывают ошибки, но "они признаются и они исправляются".

"Да, некоторые люди забыли, как они сюда попали и для чего. Это тоже есть. Они - микробы, они - бактерии в вашем здоровом организме. Но, к счастью, их очень мало и они слабы. И я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху", - добавил глава государства.

Напомним, 31 августа политическая партия "Слуга народа" продолжила съезд, который начался 30 августа, на котором они решают вопрос относительно их участия в местных выборах.