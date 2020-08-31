“Слуги народу” продовжили з’їзд партії щодо участі у місцевих виборах

“Ми продовжуємо з’їзд політичної партії “Слуга Народу”, який розпочався вчора. І хочу нагадати шановним делегатам, що ми вчора зробили паузу всередині вирішення питання про участь нашої партії в місцевих виборах. Ми озвучили проект рішення і сьогодні далі маємо визначитись, з цього питання. Пропоную продовжити обговорення”, - сказав Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, вчора, 31 серпня, почався "технічний" етап з'їзду партії "Слуги народу".