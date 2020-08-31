“Слуги народу” продовжили з’їзд партії щодо участі у місцевих виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Політична партія “Слуга народу” продовжила з’їзд, який розпочався вчора, на якому вони вирішують питання щодо їхньої участі у місцевих виборах. Про це під час з’їзду сказав голова партії “Слуга народу”, перший заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
“Ми продовжуємо з’їзд політичної партії “Слуга Народу”, який розпочався вчора. І хочу нагадати шановним делегатам, що ми вчора зробили паузу всередині вирішення питання про участь нашої партії в місцевих виборах. Ми озвучили проект рішення і сьогодні далі маємо визначитись, з цього питання. Пропоную продовжити обговорення”, - сказав Олександр Корнієнко.
Нагадаємо, вчора, 31 серпня, почався "технічний" етап з'їзду партії "Слуги народу".