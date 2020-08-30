Почався "технічний" етап з'їзду партії "Слуги народу" - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Києві розпочався перший етап дводенного з'їзду партії "Слуги народу". Про це написав народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в Telegram-каналі, передає УНН.
"Почався перший - "технічний" етап з'їзду партії "Слуги народу", - написав депутат.
За його словами, сьогодні на порядку денному:
1. Внесення змін до статуту партії;
2. Висування кандидата по 208 округу на довиборах в Раду.
Як повідомляв УНН, сьогодні відбудеться з'їзд партії "Слуга народу", який триватиме фактично два дні. Перший день пройде в закритому форматі, а в понеділок - урочиста частина.
Раніше в "Слузі народу" назвали нову дату з'їзду партії - 31 серпня.