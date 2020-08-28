Перед партійним з’їздом кандидатів у мери від “Слуги Народу” зберуть у таємному місці - Корнієнко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Перед партійним з’їздом 31 серпня кандидатів на міських голів зберуть у таємному місці. Про це сказав голова партії “Слуга Народу” Олександр Корнієнко в ефірі радіо "НВ", передає УНН.
“У нас буде з’їзд 31 зараз числа, і ми напередодні цього будемо збирати в таємному місці наших кандидатів на міських голів”, - сказав Олександр Корнієнко.
Він зазначив, що збір кандидатів відбуватиметься без участі преси.
“Ми будемо про серйозні речі казати, про стратегію міста, про стратегію розгортання сенсів, з якими ми йдемо у передвиборчій кампанії. Про таку річ дуже важливу, як місцеве самоврядування, як воно влаштоване, як воно працює. Тому що більшість наших кандидатів на посаду мерів міст - вони не є фаховими працівниками місцевого самоврядування, або вони підприємці, управлінці, нинішні, колишні. І їм треба зрозуміти основні, там, якісь моменти за короткий час”, - додав Корнієнко.
За його словами, їхня основна стратегія розпочнеться після місцевих виборів.
Нагадаємо, у “Слузі народу” назвали нову дату з’їзду партії - 31 серпня.