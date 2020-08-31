"Слуги народа" продолжили съезд партии относительно участия в местных выборах

"Мы продолжаем съезд политической партии "Слуга народа", который начался вчера. И хочу напомнить уважаемым делегатам, что мы вчера сделали паузу внутри решения вопроса об участии нашей партии в местных выборах. Мы озвучили проект решения и сегодня дальше должны определиться по этому вопросу. Предлагаю продолжить обсуждение", - сказал Александр Корниенко.

Напомним, вчера, 31 августа, начался "технический" этап съезда партии "Слуги народа".