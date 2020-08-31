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"Слуги народа" продолжили съезд партии относительно участия в местных выборах

Киев • УНН

 • 15661 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Политическая партия "Слуга народа" продолжила съезд, который начался вчера, на котором они решают вопрос относительно их участия в местных выборах. Об этом во время съезда сказал глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

"Слуги народа" продолжили съезд партии относительно участия в местных выборах

"Мы продолжаем съезд политической партии "Слуга народа", который начался вчера. И хочу напомнить уважаемым делегатам, что мы вчера сделали паузу внутри решения вопроса об участии нашей партии в местных выборах. Мы озвучили проект решения и сегодня дальше должны определиться по этому вопросу. Предлагаю продолжить обсуждение", - сказал Александр Корниенко.

Напомним, вчера, 31 августа, начался "технический" этап съезда партии "Слуги народа".

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