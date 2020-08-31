Зеленський – нардепам: багато зроблено, але розслаблятись зарано
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Верховна Рада за рік багато чого зробила, але є і багато незробленого, а отже розслаблятись зарано. Про це на з’їзді партії “Слуга Народу” сказав Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
“У перший день нашої роботи під куполом я сказав, що ця Верховна Рада увійде в історію нашої країни, щоправда є два варіанти — як парламент, який зробив все, що не зробили політики за всі 28 років, або як парламент який проіснував найменше. Чи можна сказати, що ви вже пройшли перший шлях? Поки що ні. Але ключове, мені здається, слово — поки що. Чи можна сказати, що ви рухаєтесь до другого сценарію — поки що теж ні, але ключове — поки що”, — сказав Зеленський.
Він наголосив, що парламентом було зроблено багато, але “розслаблятись зарано”.
“Багато не зроблено. Тому теж розслаблятись зарано”, — додав Президент.
Нагадаємо, 31 серпня політична партія “Слуга народу” продовжила з’їзд, який розпочався 30 серпня, на якому вони вирішують питання щодо їхньої участі у місцевих виборах.