Зеленский - нардепам: много сделано, но расслабляться рано

"В первый день нашей работы под куполом я сказал, что эта Верховная Рада войдет в историю нашей страны, правда есть два варианта - как парламент, который сделал все, что не сделали политики за все 28 лет, или как парламент просуществовавший меньше всего. Можно ли сказать, что вы уже прошли первый путь? Пока еще нет. Но ключевое, мне кажеться, слово - пока. Можно ли сказать, что вы движетесь ко второму сценарию - пока тоже нет, но ключевое - пока", - сказал Зеленский.

Он отметил, что парламентом было сделано много, но "расслабляться рано".

"Многое не сделано. Поэтому тоже расслабляться рано", - добавил Президент.

Напомним, 31 августа политическая партия "Слуга народа" продолжила съезд, который начался 30 августа, на котором они решают вопрос относительно их участия в местных выборах.