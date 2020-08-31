Зеленський: монобільшість, попри чутки, продовжує існувати
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Монобільшість партії “Слуга народу” у Верховній Раді продовжує існувати, попри чутки. Про це на з’їзді партії “Слуга Народу” сказав Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
“Ми прийняли державний бюджет вчасно, не до 5-ї ранку і без врахування різних політичних “хотілок”, зробили українців господарями своєї землі, ухвалили багато законів для економіки, боротьби з корупцією, судової системи, медицини, освіти, місцевого самоврядування. І всім, хто каже, що “монобільшість — все”, що її не існує, я раджу уважно дивитись на табло, де неодмінно з’являється 226, 235, 240 голосів саме від партії “Слуга народу”, — сказав Президент.
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З його слів, дійсно, в роботі бувають помилки, але “вони визнаються і вони виправляються”.
“Так, деякі люди забули, як вони сюди потрапили і для чого. Це теж є. Вони — мікроби, вони — бактерії у вашому здоровому організмі. Але, на щастя, їх дуже мало і вони слабкі. І я впевнений, що ми не помітимо їх на шляху до успіху”, — додав глава держави.
Нагадаємо, 31 серпня політична партія “Слуга народу” продовжила з’їзд, який розпочався 30 серпня, на якому вони вирішують питання щодо їхньої участі у місцевих виборах.