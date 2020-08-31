Дубінський заявив, що не бачить нових союзів у Верховній Раді

“Я не бачу ніяких нових союзів або ніяких можливостей для, скажімо так, входження в коаліцію інших політичних сил. Хто б або як не критикував монобольшість — вона стабільна. Люди, які перебувають у фракції „Слуга народу“, не збираються звідти виходити. Може бути, я когось не знаю, може хтось і збирається після добре проведеного літа, але поки мені про це невідомо”, — сказав нардеп, відповідаючи на питання, які він передрікає міжфракційні, міжполітичні або особисті союзи у Верховній Раді нового сезону.

Він зазначив, що будуть поодинокі випадки.

“До моменту якихось глобальних корупційних зашкварів або діаметральної розбіжності позиції, наприклад, внутрішніх кожного конкретного депутата і політичної сили — я не бачу поки підстав для таких витрат, які б привели до руйнування монокоаліціі. Входження в неї інших політичних сил, на мій погляд — поки неможливо. Просто тому що в цьому немає потреби”, — сказав він.

Нардеп зазначив, що розпуску Верховної Ради теж не бачить, оскільки не розуміє, навіщо це потрібно.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що монобольшість партії “Слуга народу” у Верховній Раді продовжує існувати, незважаючи на чутки.