ДТП со школьным автобусом: водитель вероятно превысил скорость
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Причиной ДТП со школьным автобусом, которое произошло в Днепропетровской области, вероятно стало то, что водитель автобуса превысил скорость. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 16 учеников (дети в возрасте 12-13 лет), вероятно, не выдержал безопасную скорость, что и стало причиной столкновения с автомобилем ДАФ.
В результате ДТП все 16 детей получили различные телесные повреждения: ушибы, переломы, сотрясение мозга. Все были госпитализированы. Угрозы их жизни нет.
Как сообщал УНН, на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье в районе с. Каменное Солонянского района Днепропетровской области, микроавтобус с 16 школьниками из Полтавы столкнулся с грузовиком.