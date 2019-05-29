ДТП со школьным автобусом: водитель вероятно превысил скорость

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 3135 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 30531 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 51464 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 67832 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118069 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110490 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136957 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144498 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130060 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130139 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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ДТП со школьным автобусом: водитель вероятно превысил скорость

ДТП со школьным автобусом: водитель вероятно превысил скорость

Киев  •  УНН

 • 14156 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Причиной ДТП со школьным автобусом, которое произошло в Днепропетровской области, вероятно стало то, что водитель автобуса превысил скорость. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 16 учеников (дети в возрасте 12-13 лет), вероятно, не выдержал безопасную скорость, что и стало причиной столкновения с автомобилем ДАФ.

В результате ДТП все 16 детей получили различные телесные повреждения: ушибы, переломы, сотрясение мозга. Все были госпитализированы. Угрозы их жизни нет.

Как сообщал УНН, на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье в районе с. Каменное Солонянского района Днепропетровской области, микроавтобус с 16 школьниками из Полтавы столкнулся с грузовиком.

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