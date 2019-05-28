На Дніпропетровщині сталася ДТП вантажівки та автобуса: 16 дітей доставлені у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У вівторок, 28 травня близько 17:00, на автодорозі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя в районі с. Кам’яне Солонянського району, Дніпропетровської області, мікроавтобус із 16 школярами з Полтави зіткнувся із вантажівкою. Про це повідомляє відділ комунікації поліції у регіоні, передає УНН.
“Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 травня о 17:00 на автодорозі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя в районі с. Кам’яне Солонянського району. Школярі з м. Полтава поверталися додому з екскурсії по м. Запоріжжя. Встановлено, що водій 1977 року народження, який кермував мікроавтобусом „Мерседес Спринтер“, скоїв зіткнення з автомобілем „ДАФ“”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зараз всі діти доставлені до лікарні м. Дніпра, їх оглядають медики. Відомо, що 2 дитини отримали перелами руки та ключиці. Батьки сповіщені.
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На місці аварії перебувають обидва водії, з ними працюють слідчі. З метою встановлення всіх причин ДТП буде призначено та проведено ряд відповідних експертиз.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Як повідомляв УНН, у Миколаївській області зіткнулися позашляховик і вантажний автомобіль, внаслідок чого жінка та двомісячна дитина були травмовані.