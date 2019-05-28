В Днепропетровской области произошло ДТП грузовика и автобуса: 16 детей доставлены в больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Во вторник, 28 мая около 17:00, на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье в районе с. Каменный Солонянского района Днепропетровской области, микроавтобус с 16 школьниками из Полтавы столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в регионе, передает УНН.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 мая в 17:00 на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье в районе с. Каменный Солонянского района. Школьники из г. Полтава возвращались домой с экскурсии по Запорожью. Установлено, что водитель 1977 года рождения, который управлял микроавтобусом "Мерседес Спринтер", совершил столкновение с автомобилем "ДАФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас все дети доставлены в больницы. Днепра, их осматривают медики. Известно, что 2 ребенка получили переломы руки и ключицы. Родители оповещены.
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На месте аварии находятся оба водителя, с ними работают следователи. С целью установления всех причин ДТП будет назначен и проведен ряд соответствующих экспертиз.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Как сообщал УНН, в Николаевской области столкнулись внедорожник и грузовой автомобиль, в результате чего женщина и двухмесячный ребенок были травмированы.