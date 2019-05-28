Раду закликали взятися за штрафи через непристебнуті ремені безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Верховну Раду закликали сьогодні внести у порядок денний законопроект щодо підвищення штрафів за ігнорування ременів безпеки в автомобілях. Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Twitter, передає УНН.
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"Сьогодні Верховна Рада розглядатиме питання про включення до порядку денного законопроекту №10131 про підвищення штрафу за ігнорування ременів безпеки. Закликаю депутатів підтримати. Треба дати чіткий сигнал водіям і пасажирам, що ремені - це важливо", - написала Супрун.
Нагадаємо, Раді рекомендували ухвалити законопроект щодо збільшення штрафу за непристебнутий ремінь в авто.